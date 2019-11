Actualidade

A PSP de Oeiras entregou esta semana duas crianças à mãe, que não via os filhos desde junho de 2018, altura em que o pai os levou para o estrangeiro sem autorização, tendo vivido entretanto em 15 países.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP anunciou hoje que localizou e entregou na quinta-feira dois menores à sua mãe, por decisão do Ministério Público. A história começou no verão do ano passado e ainda não terminou.

O pai de duas crianças decidiu viajar com os dois filhos para um país do espaço europeu tendo a mãe dado autorização para que se ausentassem durante uma semana.