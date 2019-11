Espanha/Eleições

O líder do Partido Popular espanhol, Pablo Casado, apelou hoje aos espanhóis que votem "em massa" e desejou que destas eleições saia "um resultado claro" que permita encontrar uma solução política para ultrapassar o atual impasse.

Acompanhado pela mulher, Pablo Casado exerceu o seu direito de voto cerca de uma hora e meia depois da abertura das urnas no Colégio de Nossa Senhora do Pilar, em Madrid, tendo referido aos jornalistas que o PP fechou a campanha eleitoral "com muito otimismo e com muito boas perspetivas".

Cerca de 37 milhões de eleitores espanhóis participam hoje naquelas que são quartas eleições legislativas em quatro anos.