Actualidade

O corpo do manobrador da máquina que caiu no sábado numa pedreira, em Vila Viçosa (Évora), foi localizado, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora cerca das 12:00.

"O corpo foi localizado" e os operacionais no local "vão proceder às operações de resgate quando for possível", indicou a mesma fonte.

As buscas tinham sido retomadas cerca das 09:00 de hoje.