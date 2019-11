Actualidade

O ex-presidente da Câmara do Funchal, Paulo Cafôfo filiou-se no PS em 08 de novembro, proposto pelo secretário-geral, António Costa, e diz ter "empenho e vontade" de liderar o PS/Madeira.

"Foi com total convicção que me filiei no Partido Socialista", declarou hoje à agência Lusa Paulo Cafôfo, que sempre concorreu a eleições na Madeira como independente.

O atual deputado na Assembleia Legislativa da Madeira considerou que este era "um processo natural" porque já tem "alguma militância neste processo com o Partido Socialista".