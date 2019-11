Actualidade

O Sporting conquistou hoje a segunda Taça Ibérica de râguebi feminino do seu historial, ao vencer no terreno do CRAT, na Corunha (Espanha), por 16-12.

Ao intervalo, as 'leoas' venciam por 8-0, graças a um ensaio de Thamara Rangel (dois minutos) e a um 'drop goal' de Isabel Ozorio (22), tendo, no segundo tempo, chegado mesmo a uma vantagem de 16-0, por via de um toque de meta de Larissa Lima (43) e de uma penalidade de Ozorio (58).

As espanholas reagiram com dois ensaios na reta final do encontro (75 e 77 minutos), insuficientes, no entanto, para impedir o triunfo das campeãs nacionais portuguesas.