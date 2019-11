Actualidade

O número de vítimas mortais na Índia e no Bangladesh pela passagem do cicone Bulbul aumentou para 14, de acordo com o balanço mais recente das autoridades locais.

O Bulbul, que chegou às zonas costeiras da Índia e do Bangladesh no sábado à noite, causou chuvas torrenciais e rajadas de vento de cerca de 120 quilómetros por hora.

Segundo a agência de notícias Press Trust of India, pelo menos sete pessoas morreram na região de Bengala.