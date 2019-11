Actualidade

O Fórum da Paz de Paris vai reunir entre segunda e quarta-feira 27 chefes de Estado e de Governo e responsáveis de organizações internacionais para debater temas como paz e segurança, ambiente e novas tecnologias.

Este fórum foi iniciado no ano passado, assinalando o 100.º aniversário do Armistício da I Guerra Mundial, com o apoio do Presidente francês, Emmanuel Macron, e este ano a iniciativa volta a receber chefes de Estado de todo o Mundo, assim como organizações internacionais que trabalham no terreno para implementar soluções inovadoras para a paz, divulgou hoje a organização.

Entre 12 e 13 de novembro vão passar por Paris personalidades como o Presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, o Presidente da República Centro-Africana, Faustin-Archange Touadéra, ou o vice-presidente chinês, Wang Qishan.