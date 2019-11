Actualidade

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), maior partido da oposição cabo-verdiana vai realizar eleições diretas para escolher o novo presidente em 22 de dezembro, enquanto o congresso será no próximo ano, deliberou hoje o conselho nacional.

O deputado e porta-voz da reunião do conselho nacional do PAICV, Manuel Inocêncio Sousa, informou que as eleições internas foram marcadas para 22 de dezembro, enquanto o XVI Congresso vai acontecer entre 31 de janeiro e 02 de fevereiro de 2020.

O conselho nacional do PAICV, cuja reunião terminou hoje, fixou ainda em 364 o número de delegados ao congresso do próximo ano, que irá decorrer na cidade da Praia e vai eleger os seus novos membros, avançou Manuel Inocêncio Sousa.