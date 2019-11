Actualidade

Representantes do Irão e da Rússia inauguraram hoje uma nova fase dos trabalhos de construção de um segundo reator nuclear na central elétrica de Bushesr, no Golfo Pérsico, de acordo com jornalistas da agência AFP no local.

Ali Akbar Salehi, vice-presidente do Irão e chefe da Organização Iraniana de Energia Atómica (OEIA), e Alexandr Lokshin, diretor-adjunto da agência nuclear russa Rosatom, lançaram oficialmente a primeira laje de betão para o reator da central elétrica.

A longo prazo, a OEIA prevê ter três reatores nucleares em atividade em Bushehr, no sudoeste do país.