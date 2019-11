Actualidade

O português José-Filipe Lima imitou hoje o seu compatriota Ricardo Santos e venceu a última volta da Grand Final, última prova do circuito 'Challenge' de golfe, que decorreu em Maiorca (Espanha), falhando a subida ao European Tour.

Filipe Lima, que se encontrava 'afundado' no 38.º posto no arranque para esta última volta, efetuou 66 pancadas hoje e deu um grande salto na classificação, terminando no 11.º posto com um agregado de 285 pancadas, a sete pancadas do vencedor, o italiano Francesco Laporta.

Com este resultado, Filipe Lima falhou a subida ao European Tour, acessível aos 15 primeiros do 'Challenge', uma vez que acaba a temporada no 20.º lugar, mas ainda tem uma última oportunidade, quando competir na semana que vem na Escola de Qualificação.