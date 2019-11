Actualidade

O secretário-geral do PCP homenageou hoje o legado de Álvaro Cunhal, que faria 106 anos, afirmando que a sua visão sobre a integração de Portugal na União Europeia continua a ser um "instrumento importante".

"Bastaria olhar com alguma atenção para os seus últimos escritos para verificar como permanecem atuais as grandes linhas do seu pensamento e como continuam a ser um instrumento importante e base de partida para a análise de novos fenómenos e novos acontecimentos da vida nacional e internacional dos últimos anos", afirmou Jerónimo de Sousa.

O líder comunista discursava na sessão comemorativa do 106.ª aniversário de Álvaro Cunhal, na Moita, distrito de Setúbal, onde lembrou a atualidade do legado do histórico militante, sobretudo a sua visão sobre as consequências da adesão de Portugal à União Europeia.