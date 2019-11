Espanha/Eleições

(CORREÇÃO NO 1.º PARÁGRAFO) Madrid, 10 nov 2019 (Lusa) - Os socialistas do PSOE com 122 deputados eleitos lideram a contagem de votos das eleições de hoje em Espanha quando estão escrutinadas 85,86% dos de votos, anunciou a comissão de eleições.(CORRIGE A PERCENTAGEM DE VOTOS JÁ ESCRUTINADOS)

Em segundo lugar vem o PP (direita) com 85 lugares seguindo-se o partido de extrema-direita Vox com 53 lugares.

A coligação de extrema-esquerda Unidas Podemos elegeu até agora 35 deputados e o Cidadãos obtém apenas 10 lugares.