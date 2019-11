Espanha/Eleições

O bloco de partidos da esquerda espanhola formado pelo PSOE, Podemos e Mais País supera em seis deputados o de direita formado pelo PP, Vox e Cidadãos, segundo resultados provisórios das eleições de hoje, com 98,4% dos votos contados.

Desta forma, os 120 assentos do PSOE (socialistas), mais os 35 do Unidas Podemos (extrema-esquerda) e os três do Mais País totalizariam 158 assentos, acima dos 152 que a soma dos 88 do PP (direita), 52 do Vox (extrema-direita), 10 do Cidadãos (direita liberal) e dois do Navarra Suma (coligação de direita naquela região que inclui o PP e Cidadãos).

O bloco de partidos de direita aproxima-se assim do de esquerda desde as eleições de abril, quando estavam separados por dezasseis lugares.