Espanha/Eleições

O secretário-geral do PSOE, Pedro Sánchez, apelou hoje a "todos os partidos" para que atuem "com responsabilidade e generosidade" para desbloquearem o impasse político em Espanha, assegurando que pretende formar um Governo progressista.

"Ganhámos as eleições e a partir de amanhã [segunda-feira] vamos trabalhar para esse Governo progressista do PSOE", concluiu Sánchez num pequeno discurso de vitória perante cerca de 200 militantes e apoiantes do PSOE reunidos em frente à sede nacional do partido, em Madrid.

O líder socialista e primeiro-ministro em exercício não explicou como é que vai conseguir os apoios necessários para ser investido quando o PSOE, apesar de ter ganho as eleições, ter perdido lugares no parlamento, assim como o principal potencial parceiro Unidas Podemos.