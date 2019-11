Euro2020

João Cancelo e Domingos Duarte foram no domingo convocados para os jogos da seleção portuguesa com Lituânia e Luxemburgo, de qualificação para o Euro2020, para os lugares dos lesionados Pepe e Nelson Semedo.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a alteração nos 'eleitos' do selecionador Fernando Santos em comunicado, no seu sítio oficial na Internet, salientando que Pepe e Nélson Semedo foram dados como indisponíveis para a receção à Lituânia, na quinta-feira, no Estádio Algarve, e para a visita ao Luxemburgo, no domingo.

O defesa central do Granada Domingos Duarte foi chamado pela primeira vez à equipa das 'quinas', substituindo Pepe, que no domingo esteve ausente na vitória do FC Porto ao Boavista, por 1-0, em jogo da I Liga portuguesa de futebol.