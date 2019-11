Actualidade

Líderes da esquerda latino-americana reunidos na Argentina denunciaram o que apelidam ser um golpe de Estado na Bolívia, enquanto governos de direita preferem remeter-se ao silêncio ou recorrer à tese da fraude eleitoral.

"A Constituição e o Estado de direito da Bolívia foram violados, interrompendo um mandato constitucional. Forças da oposição desencadearam atos de violência, de humilhação de autoridades, de invasão, saques e incêndios de casas, de sequestros e ameaças a parentes para aplicarem um golpe de Estado e para forçarem a renúncia do Presidente Evo Morales", afirmaram, numa declaração, os líderes da esquerda latino-americana reunidos em Buenos Aires em torno do Grupo de Puebla, uma aliança progressista que reúne 32 políticos de 12 países da região.

Na reunião que durou três dias, o Grupo de Puebla passou de celebrar a liberdade do ex-Presidente Lula, na sexta-feira, e a decisão de reformar a Constituição do Presidente chileno, Sebastián Piñera, no sábado, à preocupação com a renúncia do líder boliviano, Evo Morales, no domingo.