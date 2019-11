Actualidade

A Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), coligação do Governo timorense, vai reunir-se no próximo fim de semana para debater o Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020, disse à Lusa um dos responsáveis.

"Vou convocar no dia 16 uma reunião da família da AMP para discutir o OGE de 2020", disse à Lusa o secretário-geral do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) e coordenador do Conselho Diretivo Nacional da AMP, Francisco Kalbuadi Lay.

A reunião foi decidida na sequência de um encontro do CNRT, maior partido da AMP, no passado fim de semana, para analisar o futuro da proposta de lei do OGE de 2020, condicionada por várias questões, desde o valor e sustentabilidade a mudanças na gestão de projetos.