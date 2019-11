Actualidade

O Governador do estado brasileiro do Espírito Santo, importante na produção de petróleo e gás no Brasil, defende que as despesas dos estados e dos municípios vão aumentar para compensarem "ausências" do governo de Jair Bolsonaro em áreas "importantes".

"O governador neste caso precisa compensar a ausência do governo [federal] em alguns assuntos", como na educação, área ambiental, direitos humanos e os municípios também, defendeu Renato Casagrande, eleito pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Com isto, as despesas dos Estados "estão aumentando" e devem continuar a crescer para compensar as "ausências" da política de Jair Bolsonaro, o líder de extrema-direita, que ganhou as últimas presidenciais brasileiras, tomando posse a 01 de janeiro deste ano.