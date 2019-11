Actualidade

O Governo do estado de Nova Gales do Sul, a região mais afetada pelos incêndios que já causaram três mortos na Austrália, declarou hoje o estado de emergência, antecipando o agravamento das condições meteorológicas.

O primeiro-ministro do governo regional, Gladys Berejilkian, atribuiu a medida à necessidade de garantir a segurança da população, confrontada com as chamas que queimaram mais de 150 casas.

Cerca de 100 pessoas ficaram feridas, incluindo 20 bombeiros, em resultados dos incêndios.