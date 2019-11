Actualidade

Os jornais estrangeiros destacam hoje a incerteza política que permanece em Espanha após as eleições legislativas de domingo, com a perda de cadeiras dos socialistas e o crescimento da extrema-direita no Parlamento espanhol.

O jornal francês Le Figaro, na sua edição online, refere que "A Espanha mergulha numa nova incerteza".

O diário francês mostra que com o resultado das eleições, nem a esquerda e nem a direita alcançarão uma maioria e, ainda, que as ideias do partido de extrema-direita Vox seduzem "um novo eleitorado".