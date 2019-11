Actualidade

A UNITA, principal partido da oposição angolana, inicia na quarta-feira o seu XIII Congresso Ordinário, onde será eleito o substituto do atual presidente, Isaías Samakuva, que deixa o cargo após 16 anos.

A decisão será tomada por 1.150 delegados de todo o país que se vão reunir em Luanda, entre quarta e quinta-feira, para escolher o novo líder, que será o terceiro presidente do partido fundado por Jonas Savimbi.

Os preparativos do XIII Congresso Ordinário do partido do "Galo Negro" envolveram várias conferências preparatórias provinciais, que decorreram entre os dias 25 e 29 de outubro de 2019, em 17 Províncias, nove regiões de Luanda e dois Núcleos de Estruturas Centrais do Partido.