Actualidade

Quatro pessoas ficaram hoje feridas com gravidade na sequência do despiste de uma ambulância de uma empresa particular em Paderne, no concelho de Albufeira, no Algarve, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o acidente ocorreu pelas 09:00, no nó de acesso de Paderne da Autoestrada Lisboa-Algarve (A2) e da Via do Infante de Sagres (A22).

Segundo a fonte, são desconhecidas "as causas que estiveram na origem do despiste do veículo ligeiro de transporte de doentes, ambulância de uma empresa particular, do qual resultaram ferimentos com gravidade nos quatro ocupantes".