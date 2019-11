Actualidade

O último texto para teatro do escritor norte-americano Sam Shepard, argumentista de "Paris, Texas", é a nova produção de A Barraca, uma "revisitação" do mito de Édipo, que a encenadora Rita Lello definiu à Lusa como a "peça testamentária".

"Uma Réstia de Temor - Variações sobre Édipo" é o nome da obra a estrear na próxima quinta-feira, dia 14, no teatro Cinearte, em Lisboa, uma encenação e espaço cénico de Rita Lello, com estreia absoluta em Portugal, com a qual a atriz e encenadora regressa à escrita do vencedor do Pulitzer de Teatro com "Buried Child" (1979), nove anos depois de, no mesmo palco, ter posto dirigido "Angel City".

Admiradora confessa da escrita de Sam Shepard (1943-2017), Rita Lello - que "achava que um dia ia conhecer" o cineasta, escritor e dramaturgo - chegou a esta peça do nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário pelo desempenho no filme "Os Eleitos", pouco depois da morte deste, em 2017.