Brexit

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,3% no terceiro trimestre de 2019, contra a contração de 0,2% no segundo trimestre, anunciou hoje a agência de estatística britânica (ONS nas siglas em inglês).

Com esta expansão, o país envolto na incerteza do 'Brexit' evita entrar em recessão técnica, que ocorre quando existem dois trimestres consecutivos de contração.

Apesar da ligeira recuperação da economia durante o verão, o Reino Unido cresce ao ritmo mais desacelerado "desde há quase uma década", referiu o porta-voz da ONS.