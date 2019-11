Actualidade

A chefe da diplomacia da União Europeia apelou hoje à "contenção" na Bolívia, na sequência da renúncia do presidente Evo Morales, insistindo na necessidade de todos trabalharem de forma pacífica no sentido da celebração de novas eleições "credíveis".

"Gostaria de expressar claramente o nosso desejo de que todas as partes no país deem mostras de contenção e responsabilidade, e conduzam o país de forma pacífica e tranquila rumo a novas eleições, eleições credíveis que permitam ao povo boliviano expressar a sua vontade democrática", declarou Federica Mogherini, à entrada para uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas.

No domingo, dia em que Evo Morales anunciou a renúncia à Presidência do país, que ocupou durante quase 14 anos, a Alta Representante da UE para a Política Externa manifestou a sua satisfação com a decisão de repetir as eleições no país, após as acusações de fraude no escrutínio realizado em 20 de outubro.