Actualidade

Deputados da coligação do Governo timorense querem cortar até um terço do valor da proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020 apresentada pelo executivo, com a oposição a preferir esperar antes de anunciar a sua posição.

Vários deputados ouvidos pela Lusa defendem cortes que façam baixar as contas públicas para o próximo ano dos atuais 1,95 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros), para um valor entre 1,3 e 1,6 mil milhões de dólares (1,18 e 1,45 mil milhões de euros).

O debate surge, em parte, porque o teto final de despesa, decidido no Comité de Revisão da Política Orçamental (liderado pelo gabinete do primeiro-ministro), ultrapassou significativamente a proposta apresentada pelo Ministério das Finanças (MF).