Actualidade

O Governo revogou hoje, invocando dificuldades na fiscalização, a permissão dada há um mês aos pescadores para manter a bordo sardinha - cuja pesca está interdita - misturada com outras espécies, até 1% do total das capturas a bordo.

O Secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, no despacho hoje publicado, invoca a "dificuldade da fiscalização e do controlo" da autorização de manter a bordo de sardinha misturada com outras espécies, até 1% do total das capturas a bordo, e explica que esta autorização "visava salvaguardar situações pontuais na atividade das embarcações de cerco que dirigiam a pesca ao biqueirão" e que esta pescaria está encerrada desde 06 de novembro.

Da Galiza ao Golfo de Cádis, a chamada zona 9 definida pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM), a captura, manutenção a bordo e descarga de sardinha, com qualquer arte de pesca, está proibida desde as 12:00 de 12 de outubro. No entanto, quando ocorria mistura com outras espécies, os pescadores podiam manter a bordo aquela percentagem de sardinha, apesar de não a poderem comercializar.