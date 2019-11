Espanha/Eleições

O presidente do partido espanhol Cidadãos (direita liberal), Albert Rivera, anunciou hoje a sua demissão do cargo e o abandono da vida política, não tomando posse do lugar no parlamento para o qual foi eleito no domingo.

"Decidi que me demito como presidente [do Cidadãos], para que um congresso extraordinário decida o rumo a dar ao partido", disse Albert Rivera numa declaração política sem direito a perguntas.

O Cidadãos foi o partido mais penalizado nas eleições de domingo, tendo passado dos 15,9% que obteve em 28 de abril, com 57 deputados no parlamento, para 6,8% com 10 representantes agora.