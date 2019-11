Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defendeu hoje que a contratação de funcionários em falta nas escolas deve ser autorizada "imediatamente" pelo Ministério da Educação, que também precisa de "rever" os rácios.

"Esta é uma situação urgente. Estamos a mais de meio do primeiro período do ano letivo e as escolas portuguesas não estão a funcionar. Foi prometido que ia ser aumentado o número de funcionários nas escolas, foi debatido no parlamento, mas o Governo empurrou com a barriga as contratações e continua sem dar resposta", afirmou Catarina Martins.

A líder bloquista falava aos jornalistas na Escola Secundária José Afonso, no Seixal, no distrito de Setúbal, onde estudam cerca de 1.300 alunos, que têm sido privados de alguns serviços, como a biblioteca ou o ginásio, por falta de funcionários.