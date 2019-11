Actualidade

Analistas consideram que os dez anos de mandato do chefe do Executivo cessante de Macau foram marcados pela melhoria da qualidade de vida, contudo, a frágil diversificação económica da capital mundial do jogo continua por resolver.

"Houve um esforço muito grande no sentido da melhoria da qualidade de vida da generalidade da população", afirmou à Lusa o antigo deputado e membro do Conselho Executivo de Macau Leonel Alves.

O antigo deputado, que esteve na Assembleia Legislativa de Macau 33 anos e deixou o cargo em 2017, destacou que a "paz social, o progresso económico e a boa convivência entre as várias comunidades residentes em Macau" foram alcançadas durante os dez anos em que Fernando Chui Sai On ocupou o cargo de chefe do Executivo.