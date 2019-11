Espanha/Eleições

O conselheiro para as Ações Exteriores do governo autónomo catalão, Alfred Bosch, disse hoje à Lusa que o resultado dos partidos independentistas vai permitir iniciar a possibilidade de forçar o diálogo com o "Estado espanhol".

"Com a força que temos renovada nas Cortes de Madrid e também com a força que temos aqui, com as maiorias reiteradas que o independentismo tem conseguido, vamos fazer pressão para alcançarmos o diálogo que deve desembocar em formas democráticas por que 'O Povo é quem Mais Ordena' e para que o povo possa decidir o seu futuro", disse à Lusa Alfred Bosch referindo-se à vontade de Generalitat em realizar uma consulta popular sobre a independência.

Nas eleições de domingo o partido Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) elegeu 13 deputados, o Juntos por Catalunha (JxCat) conseguiu oito deputados e a Candidatura de Unidade Popular (CUP) concorreu pela primeira vez à Assembleia Nacional elegendo dois deputados.