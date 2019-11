Actualidade

O Supremo Tribunal de Justiça dos EUA vai ouvir, na terça-feira, argumentos para tomar uma decisão sobre o programa que protege cerca de 700 mil imigrantes ilegais, incluindo várias centenas de portugueses, conhecidos como "sonhadores".

Em 2017, o Presidente Donald Trump ordenou o fim do programa DACA ("Deferred Action for Childhood Arrivals" - "Ação Diferida para Chegadas de Crianças"), criado em 2012 pelo Governo do ex-Presidente Barack Obama, alegando que a lei recompensa as pessoas por infringirem a lei, incentiva a imigração ilegal e prejudica os trabalhadores norte-americanos.

Contudo, logo de seguida, tribunais federais em vários estados, incluindo Nova Iorque, contrariaram a opção da Casa Branca e impediram a sua anulação imediata, remetendo uma decisão final para o Supremo Tribunal de Justiça, que agora inicia as audições orais, para determinar se deve ser mantido o programa DACA, que permite aos imigrantes trazidos, ainda crianças, ilegalmente para os EUA tornarem-se cidadãos norte-americanos.