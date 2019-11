Brexit

O presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI) disse hoje que a instituição perde "um grande parceiro" com a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), mas "está preparada" para a perda, que será colmatada pelos restantes Estados-membros.

"Há rumores de que o Reino Unido talvez saia um dia da UE. Deixámos de especular quando isso acontecerá, mas estamos preparados", declarou Werner Hoyer, numa alusão ao impasse no processo.

Falando numa visita de jornalistas estrangeiros às instituições europeias no Luxemburgo, entre as quais o BEI, o responsável não deixou de lamentar a saída: "Vamos perder um grande parceiro".