Óbito/Teresa Tarouca

O corpo da fadista Teresa Tarouca, que morreu hoje de madrugada, aos 77 anos, estará em câmara ardente a partir das 19:00 na Basílica da Estrela, em Lisboa, estando o funeral marcado para terça-feira, segundo a funerária Servilusa.

No local onde decorre o velório, haverá, pelas 10:30 de terça-feira, uma missa de corpo presente, seguindo depois o funeral para o Crematório do Cemitério dos Olivais, também em Lisboa, de acordo com a Servilusa, num comunicado hoje divulgado.

A fadista Teresa Tarouca morreu no Hospital S. Francisco Xavier, em Lisboa, vítima de pneumonia dupla, disse à agência Lusa fonte próxima da família.