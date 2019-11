Actualidade

A polícia brasileira informou hoje que prendeu quatro pessoas no Aeroporto Internacional de São Paulo, um dos mais movimentados do país, que tentavam embarcar em voos internacionais com droga destinada a Portugal, Angola e Moçambique.

Segundo um comunicado da Polícia Federal, um casal de brasileiros foi preso no sábado quando pretendia embarcar para Portugal com quase seis quilos de cocaína na mala.

O casal teve as malas analisadas pelos agentes da Polícia Federal, por raio-x, e veio a ser preso após os peritos encontrarem a droga oculta. O casal, de 37 e 35 anos de idade, é do estado do Paraná.