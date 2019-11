Óbito/Teresa Tarouca

O Presidente da República lembrou hoje que Teresa Tarouca foi a primeira a adaptar poemas de Fernando Pessoa para fado, e sublinhou a fadista de "Saudade, silêncio e sombra" será recordada pelas suas "canções melancólicas".

"Pela sua carreira recebeu, em 2013, o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. E conquistou a admiração dos seus pares e do público, que recorda as canções melancólicas de Teresa Tarouca, fadista de 'Saudade, silêncio e sombra'", lê-se numa mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa, publicada na página da Presidência da República, sobre a morte da fadista, ocorrida hoje, aos 77 anos.

O Presidente da República recorda que a fadista, que foi influenciada por Amália Rodrigues e Maria Teresa de Noronha, começou a cantar ainda criança e, aos 22 anos, já tinha gravado um disco e vencido um Prémio Bordalo Casa da Imprensa.