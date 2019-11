Actualidade

A SAD do Feirense anunciou hoje ter chegado a acordo com o técnico Filipe Martins para a rescisão de contrato com o clube da II Liga de futebol.

Depois da derrota caseira frente ao Varzim [2-1] na última jornada do campeonato, Filipe Martins não resistiu à série de três derrotas consecutivas na II Liga.

Em comunicado, a SAD do Feirense "deseja as maiores felicidades profissionais e pessoais a Filipe Martins, bem como a todos os elementos da equipa técnica", depois de o técnico ter chegado ao clube para substituir Nuno Manta Santos na última temporada.