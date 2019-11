Actualidade

O romance de estreia do escritor norte-americano James Baldwin, "Se o Disseres na Montanha", considerado a sua obra mais importante, está pela primeira vez disponível em Portugal, mais de 65 anos depois de ter sido escrito.

Editado pela Alfaguara, "Se o Disseres na Montanha" ("Go tell it on the Mountain"), foi escrito originalmente em 1953 e recebido com excelentes críticas, tendo o próprio autor chegado a afirmar que "se só pudesse escrever um livo na vida, seria este".

O romance chega às livrarias portuguesas no dia 19 de novembro, sucedendo-se à publicação de "Se Esta Rua Falasse", em setembro do ano passado, também pela Alfaguara.