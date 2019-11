Actualidade

Dez pessoas sofreram hoje ferimentos ligeiros devido a uma colisão entre dois autocarros da empresa TST - Transportes Sul do Tejo, cerca das 15:10, na Amora, concelho do Seixal, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, sete pessoas foram transportadas ao hospital: quatro para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, duas para o Hospital do Barreiro e uma para Hospital de São José, em Lisboa.

As outras três pessoas não necessitaram de receber tratamento hospitalar.