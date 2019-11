Actualidade

O deputado socialista madeirense Jacinto Serrão mostrou-se hoje satisfeito com a filiação de Paulo Cafôfo no Partido Socialista, garantindo que "tem todas as condições para ganhar" as eleições do PS/Madeira, caso se candidate à liderança.

"Ele tem todas as condições para ganhar o PS internamente, porque os militantes reconhecem capacidade, reconhecem competência, reconhecem determinação e criaram uma dinâmica nova em torno da política do PS/Madeira", realçou Jacinto Serrão, em declarações à agência Lusa.

De acordo com o antigo presidente do PS/Madeira, Paulo Cafôfo "não é um militante qualquer", por ter obtido "o melhor resultado de sempre em atos eleitorais regionais".