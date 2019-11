Actualidade

O selecionador italiano Roberto Mancini foi hoje crítico em relação à atitude de Cristiano Ronaldo ao ser substituído na receção da Juventus ao AC Milan, no domingo, mas acredita que o futebolista português vai pedir desculpa.

"Só li o que se terá passado, não sei se isso corresponde à realidade. Acho que os jogadores devem sempre respeitar o treinador e seus companheiros de equipa. Acontece, às vezes, no calor do jogo, reagir-se mal a uma decisão do treinador, mas quem o faz sabe que cometeu um erro e por isso acabará por pedir desculpa", disse Mancini sobre a polémica substituição de Cristiano Ronaldo promovida por Maurizio Sarri no último Juventus-AC Milan.

O selecionador italiano abordou o tema durante a conferência de imprensa de lançamento da partida da Itália frente à Bósnia-Herzegovina, na cidade de Zenica, na sexta-feira, para o grupo J de qualificação para o Euro2020.