O arquiteto e 'designer' Pedro Gadanho é o novo diretor executivo da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027, anunciou hoje o presidente da câmara, no final da reunião quinzenal do executivo.

Pedro Gadanho, ex-diretor do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, e ex-curador do departamento de arquitetura e 'design' do Museum of Modern Art (MoMA), em Nova Iorque, nos EUA, vai substituir o anterior coordenador da candidatura, o antigo secretário de Estado da Cultura José Amaral Lopes, que no dia 30 de setembro apresentou a demissão do cargo.

"Estamos convictos que [Pedro Gadanho] é um investigador, uma pessoa cuja dimensão, também cultural, está ao nível dos desafios e dos objetivos que traçámos para esta candidatura e que preenche, quer do ponto de vista nacional quer internacional, muito daquilo que são as exigências para o cargo, o conhecimento, mas também a responsabilidade que nós percebemos e carregamos nos ombros", disse hoje o autarca Carlos Chaves Monteiro aos jornalistas.