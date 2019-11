Actualidade

O secretário regional da Economia da Madeira classificou o dia de hoje como "um dia histórico" porque, pela primeira, vez o parlamento regional está a debater um programa de dois partidos "solidamente unidos em coligação".

"Hoje é um dia histórico porque, pela primeira vez, este parlamento debate um programa de governo resultante do esforço de dois partidos, solidamente unidos em coligação", disse Rui Barreto.

O governante falava na Assembleia Legislativa Regional, durante a apresentação do programa do XIII Governo Regional PSD/CDS-PP, coligação que nasceu depois de o PSD, pela primeira vez em 43 anos, não ter vencido as eleições regionais com maioria absoluta.