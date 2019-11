Actualidade

O pedido do grupo parlamentar social-democrata de uma audição urgente a João Galamba sobre a exploração de lítio em Montalegre é uma "extraordinária oportunidade" para explicar a lei que o PSD fez, disse hoje o secretário de Estado.

Após a visita a Covas do Barroso, em Boticas, no distrito de Vila Real, onde foi recebido por dezenas de manifestantes contra a exploração de lítio, o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, considerou ser "estranho" o PSD não conhecer as próprias ações.

"Não tenho problema nenhum em explicar em detalhe e será certamente no parlamento que terei a oportunidade de explicar ao PSD as coisas que o próprio PSD fez e que o próprio PSD aprovou", realçou.