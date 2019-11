Actualidade

Nuno Manta Santos deixou de ser o treinador do Marítimo, anunciou hoje o técnico na sua página do Facebook, deixando a equipa insular no 14.º lugar da I Liga portuguesa de futebol.

A saída do técnico acontece um dia depois do empate (1-1) caseiro com o Portimonense, em encontro da 11.ª jornada do campeonato, naquela que foi a sétima partida seguida dos 'verde rubros' sem vencer, a quarta para a I Liga.

Nuno Manta chegou ao Marítimo no arranque desta temporada, tendo substituído Petit, mas os resultados deixaram a desejar, com apenas três vitórias em 15 jogos oficiais, às quais se juntam sete empates e cinco derrotas.