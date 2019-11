Euro2020

O médio João Mário, um dos 25 convocados para os duelos de Portugal com Lituânia e Luxemburgo, de apuramento para o Euro2020 de futebol, foi hoje dispensado da seleção nacional, devido a problemas físicos.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no dia em que os jogadores se concentraram numa unidade hoteleira de Cascais, o médio do Lokomotiv Moscovo foi dado como "indisponível pela Unidade de Saúde e Performance" do organismo e "dispensado dos trabalhos".

João Mário, que foi titular no último jogo de Portugal, em outubro, na Ucrânia (derrota por 2-1), junta-se a Pepe e Nelson Semedo nos nomes que já foram 'riscados' da convocatória inicial de Fernando Santos.