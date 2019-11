Actualidade

Mais de 10 funcionários da Cervejaria Galiza, no Porto, encontram-se numa "ação de protesto" no interior do restaurante depois de terem sido avisados que estava a ser retirado material e trocada a fechadura da porta, avançou um trabalhador.

Em declarações à Lusa, João Pedro Santos, funcionário há sete anos do estabelecimento, indicou que nas instalações da Cervejaria Galiza estão neste momento entre "10 a 15 trabalhadores", alguns com "40 anos de casa".

Segundo João Pedro Santos, a ação de protesto começou depois de um colega ter passado no local, que se encontra fechado à segunda-feira, e ter visto uma empresa transportadora a "retirar o material" e a "mudar a fechadura do restaurante".