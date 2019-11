Actualidade

Exames feitos em amostras de peixes do litoral nordeste brasileiro, atingido pelo derrame de petróleo, mostram que os animais estão próprios para consumo humano, informou na segunda-feira o Governo do país sul-americano.

"O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informa que recebeu (...) os 12 primeiros resultados das amostras recolhidas para avaliação dos níveis de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) - indicadores para contaminação por derivados de petróleo. Os resultados revelam níveis baixos dos HPAs detetados em peixes e lagostas, não representando riscos para o consumo humano", afirmou a pasta.

Os peixes da amostra foram recolhidos nos estado da Bahia, Ceará, Pernambuco e no Rio Grande do Norte, e foram analisados pelo Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a pedido do MAPA.