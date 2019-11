Actualidade

Pelo menos 15 pessoas morreram hoje e várias ficaram feridas após a colisão entre dois comboios de alta velocidade no leste do Bangladesh, anunciaram as autoridades locais.

O chefe da polícia local, Shayamal Kanti Das, indicou que o acidente ferroviário ocorreu ao início da manhã entre os comboios Udayan Express e Turna Nishita, no distrito de Brahmanbaria.

O mesmo responsável disse que as autoridades ainda estavam a tentar determinar o número de feridos.