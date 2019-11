Actualidade

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) precisa "no mínimo" de "100 motoristas novos" para responder ao aumento da procura de mobilidade e transporte, afirmou esta segunda-feira o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

"Vamos necessitar, a partir de janeiro, de pelo menos 100 novos motoristas. No mínimo. Para corresponder ao aumento de procura", revelou o independente Rui Moreira durante a sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto.

A revelação do autarca surgiu no seguimento da intervenção do deputado Pedro Azeredo Duarte, do PSD, sobre o "problema da mobilidade e do transito da cidade do Porto".